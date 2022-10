SMS realiza semana da saúde bucal em Gurinhatã e Flor de Minas

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu nesta semana, atividades voltadas para as escolas municipais em Gurinhatã e em Flor de Minas, e em especial na Saúde Bucal.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, cirurgiã Dentista Jussânia Barbosa Martins, as ações ocorreram na Escola Municipal José Martins Alameu em Gurinhatã no dia 25/10, e na Escola Municipal João Borges de Castro em Flor de Minas neste dia 26/10.

A Semana da Saúde Bucal nas escolas teve palestras e apresentação de vídeos didáticos explicativos quanto a prevenção e orientação em saúde bucal, tendo a participação dos profissionais que atuam na odontologia, como os dentistas Ricardo e Meiriely, as técnicas Ana Paula e Sheila, além as auxiliares Lúcia e Jucely.

Foto: Divulgação