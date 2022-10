Solidariedade formaliza apoio a Haddad na disputa pelo governo de SP

O partido Solidariedade formalizou hoje (6) o apoio a Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado de São Paulo. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Paulinho da Força, em evento na capital paulista. Haddad agradeceu a cooperação e destacou a aliança partidária em prol de sua candidatura.

“Fizemos uma aliança inédita, nunca se imaginou sete partidos unidos no primeiro turno, e nós estamos agora ampliando essa aliança no segundo turno com aqueles que queríamos que estivessem conosco desde o primeiro”, disse o candidato.

Antes do evento com o Solidariedade, Haddad participou, durante a manhã, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT, de uma caminhada em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. O candidato destacou a importância da região na eleição estadual.

