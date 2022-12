SP: briga durante jogo do Brasil termina com morte de adolescente

Uma jovem de 17 anos foi morta ontem (9), em Barretos, no interior paulista, após briga generalizada que ocorreu durante o jogo entre o Brasil e a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A briga teve início na praça de alimentação do North Shopping Barretos, que estava transmitindo a partida, mas acabou se estendendo para fora das dependências do centro comercial, quando a jovem foi assassinada a tiros. Outra jovem, da mesma idade, também foi baleada com ferimentos no tórax e estava internada. Mais duas pessoas ficaram feridas de forma leve. Um menor, suspeito de participação no crime, foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar, a confusão ocorreu por volta das 14h, pouco antes da disputa dos pênaltis, em que a seleção brasileira perdeu para a Croácia e foi eliminada da Copa do Mundo.

Em nota, o North Shopping Barretos informou que “nada de grave aconteceu nas dependências do centro de compras, durante a transmissão do jogo Brasil x Croácia”. Segundo o shopping, houve uma discussão entre jovens que estavam assistindo a partida, “que foi controlada e os envolvidos retirados do empreendimento pela equipe de segurança”.

“Os acontecimentos fora do North Shopping Barretos não são de responsabilidade do empreendimento”, diz a nota, publicada nas redes sociais do centro comercial. “Toda a equipe e família North Shopping Barretos se solidarizam, neste momento de dor, com as famílias das vítimas do lamentável incidente que ocorreu nos arredores do nosso centro de compras”.

Brasil e Croácia se enfrentaram ontem pela Copa do Mundo do Catar. As duas seleções ficaram no 0 a 0 no tempo normal e empataram em 1 a 1 na prorrogação. Na cobrança de pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2.