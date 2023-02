Suspeito de cometer assassinato em Ipiaçu é preso

Suspeito de participação no assassinato de um homem de 48 anos em Ipiaçu foi preso durante ação conjunta da PMMG e da PCMG | Foto: PMMG

Ipiaçu, Minas Gerais. Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (09.fev.23), por suspeita de ter participado de um homicídio em Ipiaçu, no dia 02 de fevereiro.

Jhone Vilela da Silva foi preso em Ipiaçu durante uma operação conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Jhone é suspeito de ser o autor do assassinato de Evaldo Barbosa Rodrigues, na Rua Antônio Celso Oliveira, no Bairro Porangaba. Uma mulher, que seria a amásia da vítima, também é suspeita de ter participado do crime de forma indireta.

No início do mês de fevereiro, o corpo de Evaldo Barbosa foi localizado com sinais de enforcamento. Logo após o crime, a Polícia Civil deu início às investigações que levaram à prisão do suspeito do assassinato.

Segundo a PMMG, a motivação do crime ainda é desconhecida.

O homem preso foi apresentado à autoridade policial, e deixado à disposição da Justiça.

Um outro envolvido está sendo investigado. Mais informações em breve, no Tudo Em Dia.