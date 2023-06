Suspeito de manter companheira em cárcere privado é preso em Ouro Preto

Um homem de 46 anos foi preso nesse domingo (11) após manter a companheira, de 31 anos, em cárcere privado, em Ouro Preto, na região Central do estado. O casal mantinha um relacionamento há mais de três anos e possuem uma filha juntos.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local do crime. Segundo a corporação, a vítima é natural do estado da Bahia e desejava voltar para a casa. Insatisfeito com o desejo da companheira, o suspeito confiscou o celular que ela usava para manter contato com a família.

Em conversa com os militares, a mulher disse que o homem teria ficado agressivo com o passar do tempo, o que a fez querer terminar o relacionamento e voltar para a casa dos pais. Além de pegar o aparelho celular da vítima, o homem também se apropriou indevidamente do seu benefício do Bolsa Família e não repassava nenhum valor a ela.

A mulher não era mantida trancada dentro do imóvel, mas não podia sair da propriedade e também foi impedida de trabalhar.

O homem foi preso em flagrante pelo crime e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão da cidade.