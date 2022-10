Tarcísio diz que apostará no esporte nas escolas para os jovens

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje (21) que irá apostar no esporte dentro das escolas para ajudar no desenvolvimento dos jovens. De acordo com o candidato, a proposta é implementar o conceito de escola integrada, em que o aluno poderá ter acesso a diversas modalidades esportivas no próprio local de estudo.

“Vamos levar o esporte para dentro das escolas” disse Tarcísio em evento com lutadores profissionais, na capital paulista. “Isso é fundamental, o esporte realmente é transformador e a gente discutiu muito isso: a transformação por meio do esporte”, acrescentou o candidato.

Tarcísio de Freitas ainda destacou que o esporte pode ser uma porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. “Nós temos muitos talentos que precisam ser desenvolvidos e o esporte será uma forma de desenvolver esses talentos. Isso pode abrir uma porta para muitos jovens, que podem encontrar no esporte abertura para o mercado de trabalho”, completou.