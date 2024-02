Telefones de contato do Cartório Eleitoral de Capinópolis mudaram

Cartório Eleitoral da Comarca de Capinópolis

Após o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais efetuar rescisão do contrato de telefonia que possuía com a empresa TELEMAR/OI, alterando o atual sistema telefônico do Tribunal em todo o estado para o sistema VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet), a nova prestação de serviço será efetuada pela Algar Telecom.

Uma das mudanças notáveis é a alteração do número de telefone do Cartório da 302ª Zona Eleitoral de Capinópolis. O novo número será (31) 3010-9832, (31) 3010-9833, (31) 3010-9834 e (31) 9835, todos com o DDD 31. O antigo número, (34) 3263-2044, continuará funcionando até o dia 29 de fevereiro de 2024, permitindo uma transição tranquila para os usuários.

É importante ressaltar que o custo das ligações para o novo número será equivalente ao de uma ligação interurbana, conforme informado pelo cartório da 302ª Zona Eleitoral de Capinópolis.

Além disso, o serviço de atendimento ao eleitor continua disponível através do Disque Eleitor 148. Como forma de facilitar o contato, o atendimento também está acessível via WhatsApp, no número (34) 99339-0070.