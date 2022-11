Terça é dia de estreias de Messi, Mbappé e Lewandowski na Copa

A próxima terça-feira (22) reserva aos amantes do futebol a oportunidade de acompanhar na Copa do Catar a estreia de três dos maiores jogadores da atualidade: o argentino Lionel Messi, o francês Mbappé e o polonês Lewandowski.

O primeiro a entrar em campo será o craque argentino Lionel Messi, que enfrentará a Arábia Saudita, a partir das 7h (horário de Brasília) no Estádio de Lusail, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da competição.

Há grande expectativa em torno da atuação do camisa 10 do PSG (França) no Catar, pois, aos 35 anos, esta pode ser a última oportunidade de o meia-atacante conquistar um Mundial com a seleção principal de seu país (ele já venceu uma Copa do Mundo, mas na categoria sub-20, no ano de 2005).

Artilheiro polonês

A segunda estrela a entrar em campo nesta terça será o artilheiro Robert Lewandowski. A partir das 13h ele comandará a Polônia em confronto diante do México, no Estádio 974, também pela primeira rodada do Grupo C. Atualmente no Barcelona (Espanha), o centroavante, que já conquistou o Fifa The Best (prêmio de melhor do mundo) em duas oportunidades, fez história defendendo as cores do Bayern de Munique (Alemanha).

Estreia dos campeões

Porém, a partida que mais chama a atenção na terça é a da atual campeã França. Sem poder contar no Catar com várias de suas estrelas (como o atacante Karim Benzema e os meio-campistas Paul Pogba e N'Golo Kanté, todos machucados) surge a dúvida se a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps conseguirá chegar ao bicampeonato após levantar o caneco na Rússia (2018).

E a principal esperança dos franceses de uma boa campanha na primeira Copa disputada no Oriente Médio tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O jovem atacante do PSG chega com o status de futuro craque e com a responsabilidade de liderar uma França que terá que se reconstruir no decorrer da competição. E o primeiro desafio terá início às 16h, quando os Bleus (os azuis) pegam a Austrália no Estádio Al Janoub pelo Grupo D.

Porém, a quarta chave da competição será inaugurada mais cedo, às 10h, quando Dinamarca e Tunísia se encontram no Estádio Cidade da Educação.