Testemunha diz que fagulha e falha no extintor provocaram incêndio em BH

O incêndio que atingiu uma unidade do supermercado da rede Assaí, próximo ao Minas Shopping, no Bairro União, região Nordeste de Belo Horizonte , na manhã desta terça-feira (13/6), começou após uma fagulha de um maçarico escapar e atingir um material inflamável que estava dentro do local.

O estabelecimento passa por reformas e várias pessoas trabalhavam no momento do incêndio, que começou por volta das 9h. O repórter Hiago Rocha, da TV Alterosa, conversou com um dos trabalhadores. A testemunha contou que um homem manuseava um maçarico no telhado e, em determinado momento, uma fagulha escapou, dando início ao fogo.

"Eu estava na área externa porque fui pegar um equipamento, mas tinha um pessoal trabalhando na parte de cima, no telhado, mexendo com maçarico. Um rapaz que estava fazendo o serviço deixou uma fagulha cair e aí começou a pegar fogo”, explicou.

A testemunha também disse que uma pessoa tentou apagar o fogo, mas o extintor não funcionou. “Ele correu para pegar o extintor, mas o pessoal passou um extintor usado. Na hora que ele tentou apagar, não conseguiu. Quando ele voltou com um novo, o fogo começou”, disse.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) depois de mais de seis horas. A instituição informou que o Auto de Vistoria (AVCB), documento que permite a funcionalidade de estabelecimentos de acordo com as regras de combate a incêndio dos bombeiros , estava vencido e em processo de análise. O fato não impedia o funcionamento do local.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que aguarda a checagem de segurança e o resfriamento do estabelecimento para iniciar a perícia.