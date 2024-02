Tijucana Hildine Simplício brilha na Sapucaí: representando Ituiutaba na Beija-Flor de Nilópolis

No último domingo, 11 de fevereiro, a cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, teve sua representante na grandiosa Sapucaí, no Rio de Janeiro. Hildine Simplício Rodrigues, uma bacharel em direito e funcionária da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, teve a oportunidade única de desfilar pela renomada escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

O convite para Hildine desfilar partiu de “Nego Lindo”, membro da escola, e ela não hesitou em aceitar essa emocionante oportunidade de brilhar no maior palco do carnaval brasileiro.

A Beija-Flor, segunda escola a se apresentar na noite, trouxe consigo o enredo “Um delírio de carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, uma narrativa envolvente que conta a história de um personagem fabuloso, profundamente apaixonado pelo carnaval e pela folia do centro da cidade de Maceió.

A participação de Hildine na Sapucaí não se encerra aqui. Caso a Beija-Flor alcance uma posição entre as campeãs, ela terá a honra de desfilar novamente às 4h da madrugada de sábado para domingo, 18 de fevereiro.

Hildine Simplício Rodrigues, com seus 41 anos de idade, tornou-se um verdadeiro símbolo de representatividade para Ituiutaba, levando consigo não apenas sua experiência e talento, mas também o espírito vibrante e contagiante do carnaval brasileiro. Sua presença na Sapucaí não apenas enche de orgulho seus conterrâneos, mas também reforça a riqueza cultural e a diversidade que permeiam as raízes do nosso país.