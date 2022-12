Tite repete escalação das oitavas para jogo do Brasil contra Croácia

A seleção brasileira enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Catar ao meio-dia desta sexta-feira (9) com a mesma escalação do time que goleou a Coreia do Sul (4 a 1) na última segunda (5). Tite levará a campo Danilo na lateral-esquerda e Éder Militão na direita.

Titulares confirmados! 💪🇧🇷 O técnico Tite definiu os atletas da Seleção Brasileira que iniciarão a partida contra a Croácia! Daqui a pouco, às 12h (de Brasília), a bola rola para 🇧🇷 e 🇭🇷. Contamos com o apoio de todos! #VemJogarJunto com a gente! pic.twitter.com/kkWXYxzEb3 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022

O Brasil nunca perdeu para a Croácia. O último encontro foi disputado em 2018, uma partida amistosa que chegou ao final com vitória canarinho de 2 a 0. Em Mundiais, a seleção levou a melhor na Copa da Alemanha (2006) por 1 a 0, e na edição do Brasil (2014) por 3 a 1.

Escalações:

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison

Croácia: Dominik Livakovic, Borna Sosa, Ivan Perisic, Dejan Lovren, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Josko Gvardiol, Josip Juranovic