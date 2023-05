TJ determina nova prisão de homem suspeito de matar motorista de aplicativo

Segundo o documento de prisão em flagrante, "Nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade do acusado ter sido o autor do fato delituoso, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido. (…) Na hipótese, consta nos autos que o autuado teria, em tese, praticado crime doloso, com emprego de extrema e desmedida violência à pessoa, inclusive com resultado morte".