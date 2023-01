Torre de Tv é vistoriada por bombeiros no Jamila, em Ituiutaba

Torre de emissora está desativada, e não tem sinalização contra acidentes | Fotos: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba fizeram a vistoria de uma torre de Tv na manhã do último sábado, 21 de janeiro. A torre vistoriada fica instalada no Bairro Jardim Jamila, em Ituiutaba.

No local os Militares depararam com uma torre de transmissão televisiva de aproximadamente 45 metros. Segundo os militares, o aparato de transmissão está desativado e sem luz de sinalização. A luz de top é um meio de prevenção de acidentes aéreos.

A torre apresentava parte de sua estrutura danificada em alguns pontos.

Os moradores da região preocupados com as fortes chuvas seguidas de ventos que vem atingindo a cidade nos últimos dias acionaram a corporação para averiguar tal risco.

Após análise os bombeiros militares entraram em contato com o responsável pela antena e solicitou de imediato providências na segurança do local. Os bombeiros orientaram que seja feito o desmonte da torre, ou reparo e adequações imediatas.