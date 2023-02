Tráfego de caminhões avaria ponte no desvio da BR-365. Rodovia e desvio estão interditados

Tráfego de caminhões avariou ponte no desvio da BR-365

Gurinhatã, Minas Gerais. O tráfego de caminhões acabou avariando uma ponte no desvio da BR-365. A rodovia e o desvio estão interditados nesta quinta-feira (09.fev.23).

As fortes chuvas que atingiram a região do distrito de Flor de Minas, no município de Gurinhatã na última segunda-feira, dia 06 de fevereiro, provocaram a queda de um trecho da rodovia BR-365, próximo ao km 794.

As águas do córrego do Barreiro passavam por manilhas sob a rodovia, e não suportou o volume das chuvas.

O corpo de bombeiros de Ituiutaba foi enviado até o local e realizaram avaliação dos danos e verificação de possíveis vítimas. A vegetação próxima ao ribeirão e na faixa de domínio da rodovia estavam tombadas, demonstrando que uma forte enxurrada havia atingido o local, levando parte da rodovia.