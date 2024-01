Traficante foge e abandona carro com cerca de 700 kg de droga na BR-153 no norte de Goiás

Reprodução PRF/GO

Na tarde desta terça-feira (09), uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) resultou na apreensão impressionante de aproximadamente 700 quilos de maconha. O episódio ocorreu durante uma rotineira fiscalização no km 67 da BR-153, situado em Porangatu, região norte de Goiás.

As circunstâncias da apreensão começaram com a abordagem padrão da PRF na área de sua Unidade Operacional. Os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista optou por desobedecer, empreendendo fuga na direção sul da rodovia.

Em um desdobramento rápido e coordenado, a PRF contou com o apoio da Polícia Militar para localizar o veículo, que foi encontrado abandonado às margens da rodovia. O condutor, por sua vez, aproveitou a oportunidade para fugir pela vegetação densa.

A revista minuciosa no veículo revelou a presença de centenas de tabletes de maconha, totalizando cerca de 700 kg da substância ilícita. Ao consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que o veículo em questão havia sido roubado na cidade de Passos/MG.

Todo o material apreendido, incluindo o veículo e a droga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao caso. A ação exemplar das forças policiais destaca a importância do trabalho conjunto na eficácia do combate ao tráfico de drogas, reforçando o compromisso das autoridades em manter a segurança nas rodovias e combater o crime organizado.