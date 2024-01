Tragédia na BR 060: Capotamento deixa mãe e filho mortos próximo a Rio Verde- GO

Veículo ficou totalmente destruído após o capotamento

Neste domingo, por volta das 12h, uma tragédia abalou a BR 060, km 430, nas proximidades de Rio Verde- GO. Um Fiat Mobi, após sair da pista, capotou, resultando na morte de uma jovem mulher de 25 anos e seu filho de apenas 07 anos.

O namorado da vítima, que também estava no veículo, sofreu ferimentos graves e foi prontamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para um hospital na região.

As circunstâncias do acidente apontam para uma possível influência das condições climáticas. Informações preliminares indicam que a chuva intensa que caía no momento do acidente pode ter sido um fator determinante na saída de pista e capotamento do veículo.