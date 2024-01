Tragédia na BR-116: Acidente entre carro e ônibus de turismo deixa oito mortos em MG

Divulgação



Na tarde da última sexta-feira (12), um trágico acidente na BR-116, próximo às cidades de Campanário e Pescador, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, deixou oito pessoas mortas e diversas outras feridas. O choque envolveu um carro Chevrolet Veraneio e um ônibus de turismo da empresa Transminas, resultando em seis mortes no local e duas vítimas fatais em hospitais.

De acordo com o tenente dos bombeiros Alonso Vieira, comandante da 2ª companhia de Teófilo Otoni, o acidente ocorreu por volta das 15h e a dinâmica, segundo testemunhas, indica que uma peça do Chevrolet Veraneio teria se soltado, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. Isso resultou na invasão da contramão e no impacto com o ônibus de turismo, que caiu de uma altura de dez metros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, três vítimas estavam presas às ferragens, sendo o motorista e o ajudante do ônibus, além de uma mulher que foi retirada já sem vida. As demais vítimas, incluindo um bebê de quatro meses, estavam distribuídas entre os passageiros do ônibus e os ocupantes do carro, composto por um homem, duas mulheres e uma criança de cinco anos.

A empresa Transminas, responsável pelo ônibus que transportava 43 passageiros de Novo Cruzeiro, interior de Minas, com destino a Piracicaba, interior de São Paulo, lamentou profundamente o ocorrido. Em comunicado, afirmou estar prestando assistência às vítimas com uma equipe no local do acidente, no Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni para liberação dos corpos, enquanto o seguro cuida do translado e funeral.

Além dos oito mortos, houve feridos que foram socorridos por populares e encaminhados para três cidades diferentes. Até o momento desta publicação, a Polícia Civil de Minas Gerais não havia divulgado a identificação das vítimas.

Este acidente segue-se a outros ocorridos recentemente na região, como o tombamento de um ônibus que partiu do Distrito Federal com destino à Bahia, deixando 29 feridos em Caetité (BA), e um grave acidente na BR-324, próximo a São José do Jacuípe (BA), onde um ônibus e um caminhão colidiram de frente, resultando em 24 mortes e seis feridos. A maior parte das vítimas desse último acidente era de moradores de Jacobina (BA), que retornavam de um fim de semana no litoral em Camaçari (BA).