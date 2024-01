Trator furtado na zona rural de Capinópolis é recuperado

(Esq) Militares Felício e Alan durante suporte na recuperação do trator no local

Capinópolis, Minas Gerais. Funcionários de uma fazenda, com a ajuda da Polícia Militar de Capinópolis, recuperaram uma máquina agrícola furtada na madrugada desta quinta-feira (04.Jan.24), na Fazenda Herança, na zona rural do ‘Mosquito’, no município de Capinópolis.

Pela manhã, um funcionário da fazenda percebeu que a porta do local onde eram armazenados defensivos estava arrombada. Percebeu ainda, a falta de um trator novo — com apenas 200h de uso.

A Polícia Militar de Capinópolis foi acionada e compareceu ao local. Ao analisarem as câmeras de segurança, foi possível ver que dois autores, por volta das 00h30, abasteceram o trator com o combustível da própria fazenda. Os bandidos tinham a intenção de remover 2 das 4 rodas traseiras para ganharem velocidade na fuga, mas só conseguiram remover uma das rodas antes de fugir.

As imagens da câmera de segurança não conseguiram identificar os criminosos.

Após o registro da ocorrência, os funcionários seguiram as marcas de pneus do trator, e conseguiram encontrá-lo no meio do mato, próximo ao morro do Bauzinho. Com medo de adentrar a mata e serem surpreendidos, os funcionários acionaram novamente os policiais militares.

Uma equipe seguiu ao local e deu suporte para recuperação da máquina agrícola.