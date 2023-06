Treinador de projeto social é preso por suspeita de estupro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 53 anos por estupro de vulnerável. A detenção ocorreu nessa terça-feira (6/6) em Varginha, no Sul do estado. O suspeito cometia abusos contra diversas meninas participantes de um projeto de assistência social e profissional que ele coordenava.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o criminoso se aproveitava da condição de treinador das garotas para cometer os abusos sexuais há vários anos.

“O fato relevante é que o agressor utilizava-se do sonho dessas meninas de serem atletas profissionais e reconhecidas para praticar tais abusos. Ademais, ele proferia ameaças de não as treinar caso elas contassem para alguém”, destaca a delegada responsável, Geny Rodrigues de Azevedo.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''

No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.

Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.

A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos. No caso do, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.

Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos .

para ajudar . Em casos de emergência, ligue 190.

As vítimas relataram em depoimentos que os abusos ocorriam durante os treinos em lugares ermos e afastados, quase sempre em estradas rurais próximas à cidade. Com as investigações, a PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi aceita pela Justiça após a conclusão do inquérito policial.