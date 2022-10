TSE autoriza envio de tropas para mais 165 localidades no 2° turno

Presidente Jair Bolsonaro, participa da cerimonia em comemoração do Dia do Exercito, ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e ministros. Durante o ato houve a imposição da Ordem do Mérito Militar e medalha Exército brasileiro. Finalizando assistiram a desfile de tropas, no QG do Exercito. Sérgio Lima/Poder360 19.abr.2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou hoje (28) o envio de militares federais para a segurança de 165 localidades do país no segundo turno das eleições, que será no próximo domingo (30).

Pela decisão do plenário, as forças vão atuar em 86 localidades do Maranhão, 52 no Amazonas e 27 em Alagoas.

Na terça-feira (25), o TSE já havia autorizado o envio de tropas para outras 80 localidades de quatro estados.

A decisão será encaminhada ao Ministério da Defesa, que será responsável pela logística de distribuição das tropas.

O envio de tropas federais ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo da polícia local.

No primeiro turno, 561 localidades de 11 estados contaram com a presença de militares durante o pleito.