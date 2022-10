TSE oferece treinamento para mesários que vão trabalhar no 2º turno

Os mesários que vão trabalhar no segundo turno das eleições estão passando por treinamento de reforço desde 10 de outubro. As aulas estão disponíveis na plataforma de educação à distância do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 27 deste mês.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o reforço no treinamento dos mesários, que também foi realizado no primeiro turno, servirá para revisar o conteúdo e permitir a realização da capacitação para quem não fez o treinamento.

O primeiro turno contou com o trabalho de 1,8 milhão de mesários. Cerca de 20,5 mil (1,1% do total) mesários não compareceram ao trabalho, o menor número de todas as eleições, segundo o TSE.

Os mesários que trabalham nas eleições são convocados ou voluntários. Eles recebem diversos benefícios, como contagem de dias dos dias trabalhados como horas complementares em cursos universitários, desempate em concursos públicos, dois dias de folga no trabalho ao concluir o treinamento.