Uberlândia é a cidade do interior do Brasil com maior crescimento do PIB da Indústria

Reprodução / PMU

Uberlândia, localizada no interior de Minas Gerais, continua a se destacar como um município em pleno desenvolvimento econômico e industrial, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os anos de 2002 e 2021, Uberlândia experimentou um impressionante crescimento de 764,12% em seu Produto Interno Bruto (PIB) industrial. Esse notável desempenho coloca a cidade como líder no aumento do PIB entre municípios do interior e regiões metropolitanas de grande porte em todo o país, conforme ressaltado pelo IBGE.

A posição de destaque de Uberlândia na indústria nacional também é evidenciada pela 28ª posição no ranking nacional em termos da soma total de bens e serviços produzidos no setor industrial. De acordo com os dados mais recentes, a arrecadação atingiu a marca recorde de R$ 10.575.603.

O período em que o prefeito Odelmo Leão esteve à frente do Executivo municipal se destaca como um momento de avanços significativos na indústria local. Durante sua gestão, especialmente entre os anos de 2005 a 2012, o crescimento do PIB industrial foi de 241%. O mesmo padrão positivo foi observado nos anos de 2017 a 2021, com um aumento de 66%.

Atualmente, Uberlândia não só se destaca economicamente, mas também é o 28º município mais populoso do Brasil, abrigando 713.224 habitantes. Em comparação com outras cidades com população igual ou superior a 650 mil habitantes, Uberlândia apresentou o maior avanço na arrecadação do setor industrial. Destaca-se, inclusive, frente a localidades renomadas como Nova Iguaçu (RJ), Santo André (SP), Osasco (SP), Ribeirão Preto (SP), entre outras. Ao considerar apenas as grandes cidades de Minas Gerais, Uberlândia supera Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, e outras.

O prefeito Odelmo Leão enfatiza a importância das políticas públicas a longo prazo, destacando áreas cruciais como Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Infraestrutura. Ele ressalta que a estratégia de investir nessas áreas cria um ambiente propício para o crescimento, confiança e empreendedorismo na cidade.

“Sempre estivemos de portas abertas, oferecendo todas as condições possíveis que, na prática, resultaram no aquecimento da construção civil e expansão de indústrias locais de todos os portes”, afirma o prefeito Odelmo Leão.

O sucesso econômico de Uberlândia é atribuído não apenas às condições geográficas privilegiadas, mas também à administração comprometida em criar um ambiente propício para investimentos e desenvolvimento industrial. O município se destaca como um modelo de crescimento sustentável e prosperidade econômica, consolidando sua posição como um polo industrial em ascensão no cenário nacional.

Confira comparativos entre cidades do mesmo porte acima de 650 mil habitantes:

Cidade Habitantes PIB Indústria 2002 (R$) PIB Indústria 2021 (R$) Evolução histórica UBERLÂNDIA (MG) 713.224 1.223.865 10.575.603 764,12% Nova Iguaçu (RJ) 785.867 648.151 1.523.123 135% Santo André (SP) 748.919 2.303.332 7.782.625 237,89% Osasco (SP) 728.615 1.191.516 4.963.982 316,61% Sorocaba (SP) 723.682 1.813.987 11.416.524 529,36% São José dos Campos (SP) 697.054 5.894.792 16.459.171 179,22% Ribeirão Preto (SP) 698.642 1.144.978 5.374.499 369,40%

Comparativo com cidades grandes de Minas Gerais:

Cidade Habitantes PIB Indústria 2002 (R$) PIB Indústria 2021 (R$) Evolução histórica Belo Horizonte 2.315.560 3.780.084,59 16.150.131,69 327,24% Contagem 621.863 1.877.214 9.142.356 387,02% Juiz de Fora 540.756 793.534 4.534.878 471,48%

Fonte: IBGE (detalhes dos dados podem ser conferidos clicando AQUI)