Uberlândia: explosão na fábrica da Itambé deixa 5 feridos

Explosão atingiu 5 funcionários que faziam a manutenção de uma sala de transporte de leite em pó | Foto: Street View

Uberlândia, Minas Gerais. Uma explosão na fábrica de laticínios Itambé deixou cinco colaboradores feridos por queimaduras na tarde da última segunda-feira (02.dez.23). A fábrica fica instalada no Distrito Industrial.

No momento do acidente, uma equipe fazia a manutenção em uma das salas de transporte de leite em pó, momento em que houve a explosão. Os trabalhadores foram queimados pelo vapor.

Segundo informações dos bombeiros de Uberlândia, que atenderam a ocorrência, as vítimas sofreram queimaduras variando entre primeiro e segundo graus.

Os feridos foram orientados e encaminhados ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (PS/UFU).

Itambé

Em nota, a empresa informou que um dos funcionários feridos foi liberado e que quatro seguem sob supervisão médica.

“Reforçando seu compromisso com seu corpo de colaboradores e comunidades onde está inserida, a Lactalis do Brasil ressalta sua atenção para com os envolvidos e total assistência a funcionários e familiares”, completou a nota.