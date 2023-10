Uberlândia: homem vai a churrasco na casa da ex e é morto com facada no peito

No último domingo, dia 17, uma agressão acabou em tragédia no Bairro Morumbi, em Uberlândia. Um homem de 56 anos foi morto pelo atual namorado de sua ex-mulher após ser atingido por uma facada no peito.

O incidente ocorreu durante um churrasco, após um desentendimento com o atual companheiro de sua ex-mulher.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), o ex-companheiro chegou ao local e inicialmente manteve uma conversa amigável com sua ex-mulher. No entanto, a situação tomou um rumo trágico quando ele se aproximou do atual namorado dela e desferiu um tapa no rosto do homem. Embora as testemunhas não tenham conseguido identificar o motivo da agressão, o conflito escalou a ponto de o homem agredir fisicamente o atual namorado, que, em resposta, usou uma faca que estava sendo usada para o churrasco, desferindo um golpe fatal no peito da vítima.

Após o incidente, o namorado da mulher fugiu. A vítima foi prontamente socorrida e levada à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Morumbi, onde sua morte foi confirmada.

As autoridades apreenderam a faca utilizada no crime e agora estão empenhadas em localizar o suspeito, que se encontra foragido.