Uberlândia ocupa a 27ª posição no ranking das maiores economias do Brasil

Segundo o IBGE, o PIB Municipal é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma cidade em um determinado período, sendo, nesse caso, o ano de 2021. Uberlândia registrou um expressivo PIB de mais de R$ 43,1 bilhões (R$ 43.129.284.919), consolidando-se como a segunda maior economia do estado de Minas Gerais, superada apenas pela capital Belo Horizonte. Além disso, o PIB de Uberlândia superou o de capitais estaduais notáveis, como São Luís (MA) e Belém (PA).

No contexto da pandemia de Covid-19, que teve início em 2020, Uberlândia apresentou resiliência econômica, visto que o PIB municipal cresceu 4,12% em 2021, atingindo a marca de R$ 43,1 bilhões. Esse aumento foi fundamental para a recuperação em relação ao ano anterior, quando o PIB foi de R$ 41,2 bilhões, marcando o primeiro impacto econômico da pandemia na região.

É relevante notar, no entanto, que apesar do crescimento em relação a 2020, o PIB de Uberlândia em 2021 ainda foi inferior ao registrado em 2019, quando a economia municipal alcançou R$ 43,2 bilhões. Esse dado indica que a cidade enfrentou desafios econômicos significativos durante os anos mais agudos da crise sanitária.

No cenário regional, Uberlândia não está sozinha entre as maiores economias do país. Uberaba, também no Triângulo Mineiro, ocupa a 62ª posição no ranking, com um PIB Municipal de mais de R$ 20,3 bilhões em 2021, reforçando a importância econômica da região.

