Uberlândia: saiba quais bairros contam com tecnologia 5G

Tecnologia

Uberlândia, Minas Gerias. A Prefeitura de Uberlândia anunciou a expansão significativa da cobertura de internet 5G em diversos pontos da cidade, em parceria com a operadora Algar Telecom. Até então, a tecnologia estava disponível em 22 bairros, mas, com a recente iniciativa, mais 34 regiões serão contempladas, totalizando 56 áreas beneficiadas em todo o município.

O projeto envolve a instalação de 40 novas torres até o final de dezembro, proporcionando uma abrangência mais ampla do sinal. Uma inovação adicional é a introdução da frequência 3.5 GHz, que oferece capacidades aprimoradas de transmissão de dados, promovendo uma experiência de conexão mais eficiente para os usuários.

Uberlândia destaca-se como a pioneira no país a operar a tecnologia 5G, juntamente com Uberaba e Franca (SP). Essa infraestrutura de última geração possibilita que um maior número de usuários permaneça conectado simultaneamente, sem comprometer a qualidade do acesso à internet. Com suporte para inúmeros dispositivos conectados de forma eficiente, a rede 5G promete aprimorar a experiência dos usuários em eventos de grande porte, como shows, jogos e festivais.

A implementação da tecnologia 5G pela Algar Telecom não é a única novidade no cenário, pois a TIM também já anunciou a operação do serviço em 49 bairros da cidade. A parceria entre as operadoras representa um avanço significativo no acesso à internet de alta velocidade em Uberlândia.

Anteriormente limitada a 22 bairros, a tecnologia 5G da Algar Telecom agora chegará a diversos novos locais. Entre eles, destacam-se: