Uberlândia sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro

Uberlândia sedia, na próxima quinta-feira (09), o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro que reúne prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para debater soluções voltadas para a melhoria dos serviços públicos. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), com apoio da Prefeitura de Uberlândia, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba (AMVAP) e Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), e será realizado no Centro Administrativo Virgilio Galassi. As inscrições são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd.

Conforme destaca o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é facilitar a troca de experiências entre os gestores ao mesmo tempo em que permite o acesso das Prefeituras a diversas soluções disponíveis.

O diretor também lembra que momento é importante para a implantação de novas tecnologias que garantam maior eficiência da máquina pública e geração de oportunidades de crescimento social e econômico. “A pandemia acelerou a necessidade do uso de ferramentas para gestão e relacionamento com os cidadãos. Não existe mais espaço para uma administração analógica, por isso o objetivo do Fórum é trazer informações e conhecimentos que contribuam com a implantação de projetos nas cidades, além de conhecermos por meio da apresentação dos casos de sucesso como diversos municípios da região estão utilizando a tecnologia”, observa.

Entre os convidados do evento estão o prefeito de Araxá, Robson Magela, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, o prefeito de Frutal, Bruno Augusto, o diretor presidente da PRODAUB – Prefeitura de Uberlândia, Reginaldo Mendes, e o arquiteto urbanista da Prefeitura de Sacramento, Daniel Felipe Rodrigues Pereira. Eles abordam os avanços tecnológicos nas cidades e como as Prefeituras usam a tecnologia para oferecer melhores serviços ao cidadão.

Prefeitos Inovadores – No Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2023 para a região. Para a seleção, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública como forma de melhorar na prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe e o impacto no desenvolvimento das cidades.

No evento, os gestores também poderão conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas 1Doc, iFractal, Aprova, Sogo, Plarcarsoft, Softplan, Evolution Tecnologia Funerária, IGTECH e Sonner