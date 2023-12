Uberlândia tem a melhor gestão municipal do Brasil entre as cidades com mais de 500 mil habitantes

Uberlândia venceu o prêmio Band Cidades Excelentes na categoria com ou mais de 500 mil habitantes

Uberlândia foi reconhecida como a cidade com a melhor gestão municipal durante a cerimônia do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 – etapa nacional, realizada na noite desta segunda-feira em Brasília (DF). O município, o segundo maior de Minas Gerais, conquistou a vitória na categoria geral no grupo de cidades com mais de 500 mil habitantes.

O Prêmio Band Cidades Excelentes, organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, busca destacar e premiar cidades que contribuem para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, além de valorizar práticas e iniciativas inovadoras na gestão pública municipal.

Na terceira edição do evento, Uberlândia demonstrou ter as melhores médias do país em todos os pilares considerados, competindo com Joinville (SC) e Sorocaba (SP) na categoria de cidades com mais de 500 mil habitantes.

O Índice de Gestão Municipal Aquila (Igma) serviu como base para a avaliação, considerando seis pilares: “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”; “Educação”; “Saúde e Bem-Estar”; “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”; “Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico”; e “Ordem Pública”.

Durante a etapa estadual do Prêmio, realizada em novembro, Uberlândia apresentou 10 projetos nas áreas de “Sustentabilidade”; “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”; “Saúde e Bem-Estar”; “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”; e “Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”. A deputada federal e primeira-dama, Ana Paula Junqueira Leão, representou o prefeito Odelmo Leão e a Prefeitura de Uberlândia na cerimônia, enfatizando a importância do prêmio como reconhecimento das boas práticas de gestão pública do município.

Confira os projetos apresentados: Prefeitura Digital; Programa Coleta Seletiva; Programa Buriti; Estação de Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro – Capim Branco; Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública no Município; Modernização Semafórica com foco na garantia de Acessibilidade no Município de Uberlândia; Videomonitoramento Rural; Centro Vida: A Integralidade do Cuidado na Reabilitação Pós-Covid no Município de Uberlândia; Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista; Plano Municipal de Integridade – Política de Governança Pública e Compliance do Município.