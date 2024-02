Últimos preparativos são feitos para o Capim Folia 2024

Preparativos estão sendo concluídos na Praça João Moreira de Souza | Foto: Paulo Braga

Capinópolis está prestes a se transformar em um verdadeiro reduto de folia com a chegada do Carnaval 2024. A Praça João Moreira de Souza será o epicentro da diversão, prometendo momentos de alegria e muita energia aos moradores e visitantes.

Com uma programação repleta de atrações, a festa carnavalesca promete agitar a cidade durante os cinco dias de folia.

O Capim Folia contará com atrações diferentes todas as noites.

A partir da sexta-feira, dia 9 de fevereiro, a Banda Frenezzi abrirá as festividades, seguida pela animação de K-Entre Nós no sábado, dia 10. No domingo, dia 11, o grupo Só Pirraça promete não deixar ninguém parado. Na segunda-feira, dia 12, é a vez do ritmo contagiante do Sambaê tomar conta da praça. E na terça-feira, dia 13, Os Influentes encerram o evento.

Além das noites de festa, não faltarão opções para os foliões durante o dia. Matinês estão programadas para os dias 11 e 13, a partir das 16h, garantindo diversão para todas as idades.

“Promover mais uma edição do Carnaval de rua em Capinópolis é celebrar a alegria que contagia nossos corações, unindo comunidade, tradição e diversão em um só ritmo.”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.

Prepare sua fantasia, junte seus amigos e familiares, e venha participar do Capim Folia 2024. Alegria, música e muita diversão esperam por você na Praça João Moreira de Souza.