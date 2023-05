Um dia após receber alta, bebê de 2 meses morre enquanto dormia com os pais

Um bebê de dois meses morreu um dia após ter alta do hospital, enquanto dormia com os pais na mesma cama. O caso aconteceu na madrugada dessa terça-feira (23/5), em Pará de Minas, na região Central de Minas Gerais. Os pais, de 15 e 19 anos, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros ao perceberem que a criança não estava respirando.

Conforme o boletim de ocorrência, os primeiros a chegarem na residência do casal foram os bombeiros . Os militares encontraram a família, que, já na rua, pretendia ir até uma unidade de saúde. Ao pegar o bebê, um dos bombeiros constatou que a vítima já não tinha sinais vitais e começou os procedimentos de reanimação.

Em seguida, a ambulância do Samu chegou ao local. O médico constatou o óbito e informou ainda que a criança tinha um sangramento no nariz, mas sem sinais de violência. Como a causa da morte não pôde ser confirmada no local, a perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo até o Instituto Médico Legal da cidade.

À Polícia Militar, os pais do recém-nascido relataram que ele nasceu prematuro e que, depois de dois meses, recebeu alta. Ao chegarem em casa, eles colocaram a criança para dormir. No meio da madrugada, os genitores perceberam que o filho não estava respirando e que estava com um sangramento no nariz. Eles então chamaram o Samu.

O caso foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Pará de Minas. A reportagem procurou a corporação, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.