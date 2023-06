Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR-262

Um acidente entre um carro e duas carretas matou uma pessoa e deixou duas feridas na tarde dessa quinta-feira (8/6), na BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.

O acidente aconteceu na altura do km 435 da rodovia. Uma das carretas carregava piche e a outra levava óleo para caldeira. Com o impacto, o óleo ficou espalhado na pista e na marginal.

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) foi acionado devido ao possível dano ambiental, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve impacto na natureza.

Os bombeiros acompanham o trabalho de uma empresa especializada para a remoção da carga.

Segundo a concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho, na manhã de hoje, a pista segue interditada nos dois sentidos para atendimento à ocorrência. Não há previsão de liberação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e recomenda aos motorista pegar o desvio sentido BH no acesso ao trevo de Bom Despacho para Santo Antônio do Monte. No sentido Triângulo Mineiro, pegar trevo para Divinópolis no km 435.