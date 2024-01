A Escola Municipal de Música Vicente de Paula Fontoura inicia o ano abrindo vagas para o período letivo 2024, diretamente em sua sede, na Avenida 104, 737, no Centro.

Os (as) interessados (as) devem comparecer no estabelecimento educacional das 13h às 16h.

Telefone para maiores informações: (34) 3263-3239

Secretaria de Educação e Cultura.

Município de Capinópolis.