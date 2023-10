Veículo é destruído por incêndio em Araguari. Motorista não se feriu

Neste sábado, 21.Out.23, por volta das 13h42, os bombeiros de Araguari foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na Rodovia LMG 748, km 16.

No local, segundo o condutor, ele trafegava sentido Araguari quando sentiu cheiro de queimado e viu fumaça saindo do motor do veículo, que também estava esquentando.

Ele resolveu então entrar numa via vicinal, e estacionar para que o a temperatura abaixasse.

No momento em que parou, começou a sair chamas debaixo do painel do carro.

O veículo foi rapidamente tomado pelas chamas, mas o motorista conseguiu sair a tempo, sem se ferir.

Houve perda total do Ford/Scort. Uma pane elétrica pode ter causado o incêndio.

Fotos: