Veículo VW Gol ficou totalmente destruído pelas chamas — Foto: Bombeiros/Divulgação

Na manhã de quarta-feira, 1º de março, um automóvel pegou fogo em frente ao Posto de Saúde da Família – PSF Jardim do Rosário, localizado no bairro Independência. O motorista relatou que o incidente ocorreu por volta das 10h da manhã, enquanto ele deixava um paciente no local.

O condutor tentou controlar as chamas com o extintor de incêndio do veículo, mas elas se espalharam rapidamente, produzindo uma grande quantidade de fumaça tóxica.

Os moradores vizinhos rapidamente chamaram o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe para combater o fogo. Os bombeiros isolaram a área e trabalharam para apagar as chamas, que estavam altas e produzindo óleo fervente que espirrava do capô.

Cerca de 1000 litros de água foram utilizados para extinguir o incêndio. O proprietário não soube informar a causa do fogo.

Ninguém ficou ferido.