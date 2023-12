Veículo pega fogo na Avenida Napoleão Faissol, em Ituiutaba

Veículo ficou completamente destruído pelas chamas | Foto: Bombeiros/Divulgação

No último domingo, 10 de dezembro de 2023, por volta das 16h30, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi chamado para extinguir um incêndio em um veículo na Avenida Napoleão Faissol, bairro Alvorada, em Ituiutaba.

Uma equipe de bombeiros foi enviada imediatamente com o caminhão de combate a incêndios. Ao chegarem, encontraram o veículo totalmente envolto pelas chamas. Os bombeiros agiram rapidamente, conectando as mangueiras e combatendo o fogo para evitar danos a edificações vizinhas e à rede elétrica.

O proprietário do veículo informou que estava dirigindo quando o carro apresentou problemas, começando a emitir fumaça pelo painel e, em seguida, pegou fogo. Ele parou o veículo na via e solicitou a intervenção do Corpo de Bombeiros.

Durante o combate às chamas, foi necessário interditar o trânsito na área. Após a operação dos bombeiros, a região foi liberada com segurança para o tráfego de veículos e pedestres. Não houve feridos no incidente.