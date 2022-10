Veja como foi o sábado de campanha presidencial de Bolsonaro e Lula

O candidato Jair Bolsonaro fez comício em Guarulhos (SP) na manhã deste sábado (22). No evento, ele criticou decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato prometeu preservar a liberdade de imprensa.

“Tenho certeza, se Deus quiser, que após o dia 30 de outubro, com a nossa reeleição, a questão da liberdade se acalmará em nosso país. Haverá maior independência entre os poderes. Tenho certeza que, após as eleições, nenhum outro órgão de imprensa será atingido com censura”, declarou.

Bolsonaro também defendeu as ações do governo na economia e disse que pretende retomar os aumentos reais acima do salário mínimo. “Sabemos que podemos fazer mais e faremos. Como anunciei com [o ministro da Economia] Paulo Guedes ontem, aumento real no valor do salário mínimo, aumento real para os aposentados e aumento real para os servidores”, disse. No início da tarde, gravou programas eleitorais. Às 17h, fez live na internet com apoiadores, da qual participou o jogador de futebol Neymar.

A entrevista coletiva do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de Ribeirão das Neves (MG) foi ao lado da senadora Simone Tebet (PMDB) e da deputada federal eleita, Marina Silva.

“A fome ainda é muito forte, são 33 milhões de pessoas. E os preços dos alimentos estão muito caros. As pessoas vão numa feira e levam para casa metade do que gostariam de levar, porque o dinheiro acabou”, disse Lula.

Para o candidato, as pessoas viviam melhor antigamente. “Hoje nós termos 80% da população endividada. E não é dívida simples. A maioria das dívidas é de pessoas que ganha até R$ 4 mil. A maioria das dívidas é feita pelas mulheres, porque é quem compra comida para casa”.

Lula disse que vai tentar renegociar essa dívida, tanto com o sistema financeiro quanto com o setor de varejo. Lula ainda respondeu a uma pergunta sobre o papel da mulher em um eventual governo do PT, garantindo que as mulheres terão uma participação muito grande.