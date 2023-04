Vereadores são cassados por envolvimento em furto e roubo em MG

Na segunda-feira (17/4), dois vereadores foram cassados por envolvimento em furto e roubo em duas cidades do Triângulo Mineiro. Marconi Vieira Alcântara (PSDB), de Serra do Salitre, e Gilsão do Paracatuzinho (MDB), de Paracatu, estão presos.

Os dois suspeitos não possuem ligação, por isso, acontecerão ações isoladas em cada município.

Alcântara foi preso em janeiro e é conhecido no meio policial por receptação, falsidade

ideológica e furto. Ele foi eleito em 2020.

Já Gilsão está detido desde dezembro de 2022 por meio da operação Faroeste, que teve como alvo indivíduos suspeitos de integrarem uma quadrilha. Este era o segundo mandato do político de Paracatu, que também foi eleito em 2016.