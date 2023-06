Vídeo: rompimento de adutora abre cratera em rua de Belo Horizonte

O rompimento de uma adutora na Rua Cobre, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul Belo Horizonte , ocasionou a abertura de uma cratera na via na madrugada desta sexta-feira (9/6).

EM, uma equipe de engenharia realizou uma inspeção no local nesta manhã e constatou danos no asfalto e nos passeios dos imóveis. BR-262 é totalmente liberada 22 horas depois de interdição por acidente Técnicos da Copasa trabalham no local e, segundo nota da companhia enviada ao, uma equipe de engenharia realizou uma inspeção no local nesta manhã e constatou danos no asfalto e nos passeios dos imóveis.

Com o transtorno, moradores estão sem água. A reportagem questionou quantos bairros foram afetados, mas ainda não obteve resposta da Copasa, que garante a regularização do abastecimento “de forma gradativa” até madrugada deste sábado (10/6).

“A companhia esclarece que o serviço de reaterro da via pública será realizado de hoje (09/06) até domingo (11/06) e a recomposição dos pavimentos danificados será concluída na segunda-feira (12/06). As causas do rompimento da adutora ainda estão sendo apuradas”, finaliza a Copasa por meio de assessoria.