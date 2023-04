Vídeo: rua em Contagem fica inundada por vazamento de água

Nesta quarta-feira (26), o rompimento de uma adutora no bairro Santa Helena, em Contagem, causou a inundação de uma via da região. O vazamento ocorreu na rua Délio da Consolação Rocha, altura do nº 894.

De acordo com o morador Haleandro Guerra, as casas foram invadidas pela água e, ironicamente, a região permanece sem o abastecimento de água. "Houve o estufamento e depois a explosão. A água invadiu as varandas e as casas e os carros estão cercados de água. Até agora a rua está sem água."

Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que a Companhia de Abastecimento de Minas Gerais (Copasa) já foi acionada e está no local. Foi feito o fechamento do registro para interromper o vazamento e o reparo foi iniciado. A Prefeitura está acompanhando a situação por meio de agentes da Administração Regional Sede e da Defesa Social. Não houve necessidade de desocupar residências.

De acordo com a Copasa, devido ao rompimento de água no bairro Santa Helena o abastecimento dos bairros Camilo Alves, Chácaras Contagem, Lúcio De Abreu, Santa Helena, Tropical e Vila Belém foi interrompido em caráter emergencial no início da tarde desta quarta-feira.

A companhia ainda afirma que os técnicos já estão realizando a manutenção necessária e providenciando a limpeza do local. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje (26).

