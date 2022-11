Vigia noturno é encontrado amarrado e morto após assalto em Capinópolis

Francisco Salviano Diniz, conhecido como Chicão Feliz, foi encontrado morto no local de trabalho | Foto: Reprodução

Capinópolis, Minas Gerais. Um vigia noturno foi encontrado morto no local de trabalho na manhã desta quinta-feira (03.nov.22), no Centro da cidade. A vítima é Francisco Salviano Diniz, 71 anos, conhecido como Chicão Feliz.

O vigia trabalhava em um depósito de gás e bebidas no Centro de Capinópolis. O local foi invadido por criminosos, que deixaram Francisco amarrado por fios com as mãos para trás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado na manhã desta quinta-feira, no entanto, o corpo da vítima já apresentava rigidez, o que pode indicar que a morte tenha ocorrido na madrugada.

As amarras feitas pelos bandidos podem ter interrompido a circulação sanguínea. A hipótese é de morte por infarto agudo, entretanto, apenas o resultado do perito poderá apontar a causa certa da morte.

A Polícia Militar (PM) do 5º Pelotão de Capinópolis foi acionada e efetua rastreamentos para identificar e prender os criminosos. Imagens de câmeras de segurança já foram solicitadas, inclusive, as do circuito de videomonitoramento que ficam instaladas na Praça João Moreira de Souza.

A perícia criminal foi acionada. Até a publicação desta matéria, a Polícia Militar ainda estava no local.

Qualquer informação que possa levar a Polícia Militar e a Polícia Civil aos autores do crime, pode ser repassada de forma anônima via 190 e disque denúncia 181.

Chicão era muito Feliz

Chicão Feliz após receber alta médica durante a pandemia de covid-19. O registro foi feito em 2020, no Hospital São José

O apelido de Chicão Feliz vinha da forma descontraída ao qual vivia. Sua descontração era sempre acompanhada de um largo sorriso, escondido sob um farto bigode.

Em 2020, travou uma luta pela vida durante a pandemia de covid-19, e venceu o coronavírus sars-cov II. Ao receber alta médica do Hospital São José, onde ficou internado, foi tomado pela emoção.

Foto de Chicão Feliz na urna nas eleições municipais de 2004 / Foto: Reprodução/TSE

Foi candidato a vereador em Capinópolis em 2004 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no entanto, não foi eleito.

Antes da aposentadoria, atuou no almoxarifado como funcionário público do Município de Capinópolis.

O corpo de Francisco Salviano será sepultado no Cemitério da Saudade, em Capinópolis.