Saiba como o Viscum Vet combate o câncer em cães e gatos

Kit 3 Frascos de Viscum Vet da empresa A Ilha para tratar câncer em cães e gatos

Quando o empresário Paulo Braga, fundador da empresa A Ilha, levantou o debate com sua esposa Lívia, bióloga, sobre um tratamento eficiente para o câncer em cães e gatos, o sentimento de frustração impactou o casal.

Inconformado com a situação, o empresário, que é apaixonado por animais de estimação, encontrou estudos sobre o Viscum-Album. A planta, originária da Viscum album é uma planta semi-parasita que cresce principalmente em árvores e arbustos na Europa, Ásia e América do Norte, tem uma propriedade que é eficiente no tratamento do câncer.

Inicialmente, os estudos apontam que o Viscum-Album pode ser tóxico se consumido em excesso, no entanto, a propriedade DH8 esconde o segredo do tratamento.

O início da luta contra o câncer

O Viscum-Vet surgiu há mais de 10 anos, em Minas Gerais, da necessidade do Brasil em adotar um tratamento não invasivo, eficiente e que não agredisse o organismo dos animais, como acontece com a quimioterapia. Luciene Vilela Minucci é a bióloga por trás do desenvolvimento do medicamento, que tem a responsabilidade técnica da veterinária Dra Neila Cristina de Freitas Maia, assim como a do farmacêutico Alberto Franco Fratari.

Ciente dos desafios de distribuir o produto no Brasil, a empresa A Ilha, por meio do empresário Paulo Braga, investiu em tecnologia, logística e especialização na área. Paulo Braga e Lívia Braga sabiam que, similarmente à tecnologia empregada no Viscum Vet, o amor que cada dono de pet tem, poderia prolongar a vida dos animais.

Milionária indústria veterinária contra o Viscum Vet

Embora diante de um produto de grande eficiência, inesperadamente a milionária indústria veterinária depreendeu esforços para impedir que um homeopático, criado em Minas Gerais, pudesse ganhar espaço.

Muitos profissionais do segmento veterinário foram cooptados a não indicar o Viscum Vet, no entanto, a satisfação dos clientes da empresa A Ilha fez toda a diferença. São centenas de relatos positivos que podem ser conferidos no final deste texto.

O amor em cada glóbulo

A empresa A Ilha empreendeu esforços para que cada glóbulo (bolinha) do medicamento homeopático Viscum Vet tenha uma dose de amor e dedicação. O slogan da empresa é “Amor, Cuidado e Saúde”, sobretudo, remetendo aos valores da organização.

A partida de um pet querido pode representar uma experiência muito dolorosa e difícil de lidar.

Pessoas amorosas e sensíveis consideram seus animais de estimação como membros da família, e a perda deles pode gerar um grande sofrimento emocional.

A grande verdade é que o tratamento de um câncer em cães e gatos, igualmente ao dos humanos, é longo e difícil. Mas o que é observado pelos integrantes da empresa A Ilha nestes anos de mercado, é que o amor e o respeito à vida sempre vence.

Compre agora

A Mel, cadelinha da família Marçal, teve o tratamento acompanhado de perto pela empresa A Ilha. A cadelinha havia parado de andar, devido a vários nódulos na bacia.

Quando Rosangela Marçal entrou em contato no suporte da empresa para informar que a Mel havia voltado a andar, foi uma alegria geral! Um vídeo foi gravado pela família, veja:

Viscum Vet funciona?

O Viscum Vet é um medicamento homeopático vendido pela empresa A Ilha, é indicado como auxiliar no tratamento de câncer instituído pelo médico veterinário. A Ilha já comercializou milhares de frascos do medicamento, em seguida, prestou suporte gratuito aos donos de pets de todo o país.

Em animais que tiveram tumores cirurgicamente retirados ou tratados com quimioterapia, o tratamento com Viscum-Vet é ministrado com a finalidade de reduzir as possibilidades do retorno do tumor.

Com efeito prático o produto pode agir na redução do tamanho do tumor. A idade do animal e sua situação no início do tratamento são fatores que podem influenciar no resultado.

A cura do Pitchu

Em Gurinhatã, Minas Gerais, o ‘Pitchu’, cãozinho da dona Tânia Regina Vieira, a princípio foi tratado apenas com o Viscum Vet.

“O Pitchu desenvolveu um tumor imenso [na região do pênis], sangrando bastante, incomodado, e eu já estava desesperada. Um amigo meu já havia feito uma propaganda e eu falei assim ‘eu vou tentar’, então eu liguei para ele. Eu comecei a usar este medicamento, é incrível a forma que ele age. Em uma semana, eu já vi diferença. Com quinze dias, já havia diminuindo bastante e com trinta dias, ele não tinha mais nada”, disse a dona do animal em depoimento.

Depoimento sobre a eficiência do Viscum Vet da empresa A Ilha

Devido à sua eficácia, o produto é um sucesso de vendas em todo o Brasil. A princípio, é comercializado nacionalmente pela empresa ‘A Ilha’ e por meio de parceiros, por ela definidos (Americanas.com, Magalu, Submarino e ShowCão).

O medicamento tem ação dentro do prazo estabelecido, entretanto, sem apresentar contraindicações conhecidas.

Reportagem da Record TV destacou os benefícios do Viscum no tratamento de câncer

Uma reportagem da Record TV destacou a importância do Viscum no tratamento de câncer de uma linda cadelinha. Assista:

comprar agora

O que o Viscum Vet proporcional ao animal durante o tratamento?

Reduz efeitos da quimioterapia e radioterapia;

Aumento da imunidade, contribuindo, principalmente, para redução de tumores;

Reduz os efeitos adversos (cansaço excessivo, vômitos, prostração dentre outros);

Redução de risco de metástase

O medicamento diminui a chance de retorno do tumor, sobretudo, reduz o risco de metástase do câncer. Pacientes que passaram por procedimento de quimioterapia e/ou radioterapia, podem fazer o uso do medicamento.

É indicado por especialistas em oncologia

Donos de pets, semelhantemente ao profissionais da área, tem indicado o medicamento. Um conceituado veterinário que atua no estado de Minas Gerais prescreve o Viscum-Vet há mais de 10 anos para o tratamento oncológico. O profissional, sobretudo, recomenda o medicamento para reduzir drasticamente o risco de metástase (salvo em caso ela ainda não tenha ocorrido).

Opiniões sobre o Viscum-Vet nas lojas parceiras:

Quem pode utilizar?

A princípio, cães, gatos e coelhos que fazem tratamento de câncer podem fazer uso do medicamento, independente do tipo de tumor e idade. A presença de outras doenças ou mesmo de gravidez do animal, não impede o uso do Viscum-Vet.

Indicações do Viscum Vet:

É um anticâncer da medicina complementar, por conseguinte, pode ser utilizado como adjuvante no tratamento de todos os tipos de câncer, independente da idade do animal. Ele tem o princípio de agir sobre as células cancerígenas.

Contraindicações:

A princípio, não existem relatos de contraindicações para sua administração em animais. No entanto, caso o animal apresente algum sintoma adverso, a quantidade de glóbulos deve ser reduzida.

Embora não haja registro de contraindicações, o medicamento não foi testado quando ministrado juntamente com outros medicamentos.

Modo de administração do Viscum Vet da ‘A Ilha’

Estudos de eficiência são constantemente efetuados a fim de buscar os melhores resultados.

De acordo com a empresa A Ilha, técnicos, veterinária e bióloga responsável pelo medicamento, a seguinte posologia como a mais eficiente:

Do 1º ao 3º dia de tratamento: 5 glóbulos (1x ao dia);

Do 4º ao 6º dia de tratamento: 5 glóbulos (2x ao dia), totalizando 10 glóbulos;

A partir do 7º dia: 5 glóbulos (4x ao dia), totalizando 20 glóbulos;

Caso opte, pode ministrar 10 glóbulos de Viscum-vet 2x ao dia. Independente do peso do animal, fornecer a dosagem indicada.

Caso o animal apresente dificuldades para ingerir o medicamento, entretanto, pode-se diluí-lo na água e ministrar com uma seringa.

O Viscum-vet é feito à base de sacarose com Viscum Álbum

O veículo condutor do princípio ativo do Viscum-vet, chamado Viscum Albúm, é o açúcar, ou seja, o glóbulo é feito de sacarose e nele, há o princípio ativo.

Cuidados com o Viscum Vet

Viscum Vet

Não deve ser mantido sob calor ou exposto ao sol. Temperaturas altas acima de 39º, reduzem drasticamente o efeito do Viscum-vet.

Onde comprar Viscum Vet original?

Nosso medicamento é fabricado em Minas Gerais e é fabricado sob rígidos processos de qualidade. Uma nova fábrica foi montada por conseguinte ao grande sucesso do Viscum-vet no Brasil. Na descrição tem o número de registro no Ministério da Agricultura. É um produto homeopático e vendido com nota fiscal e orientação. Não precisa de receita do veterinário, no entanto, sempre recomendamos que o profissional seja consultado para avaliar a evolução da doença.

A empresa A Ilha Tecnologia (A Ilha.com), sobretudo, é a representante oficial do Viscum-vet no Brasil. Além disso, firmou parceria com as principais lojas on-line do Brasil para revenda oficial. Com a finalidade de disponibilizar o produto a nível nacional, A Ilha.com conta com um canal direto de vendas, com benefícios exclusivos.

Comprar agora

Onde comprar o Viscum Vet original ?



SÓ COMPRE SE FOR DA MARCA A ILHA!

Conteúdo do frasco

Cada frasco contém 40g do medicamento, o que representa cerca de 635 glóbulos, suficientes para um tratamento entre 31 dias.

O tratamento completo deve durar 90 dias com tratamento sem interrupção. Após este prazo, continuar com tratamento preventivo com dose menor

Dra Neila Cristina de Freitas Maia e o farmacêutico Alberto Franco Fratari são os Responsáveis Técnicos

A Ilha – amor, cuidado e saúde. Lutando contra o câncer

A Ilha é a revendedora oficial do Viscum no Brasil

Homeopatia funciona?

Homeopatia é uma forma de terapia alternativa, entretanto, aponta resultados extraordinários.

A princípio, foi iniciada pelo alemão Samuel Hahnemann em 1796. Primordialmente, baseia-se na ação similia similibus curantur, ou seja, o suposto tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma num indivíduo saudável.

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

Produto cadastrado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob n. H/091/2011-MG.

O medicamento não é tóxico.

Comprar agora

Depoimentos de quem já comprou o Viscum-Vet

Para confirmar os depoimentos, clique aqui e leia diretamente na loja parceria

Leia também:

Dados técnicos para nota fiscal de parceiros

AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME

cnpj do intermediador da transação: 00.776.574/0006-60



identificador cadastrado no intermediador: AILHA.COM



AILHA.COM cnpj da instituição de pagamento: 00.776.574/0006-60

MAGALU

cnpj do intermediador da transação: 17.948.578/0001-77



identificador cadastrado no intermediador: AILHA.COM



AILHA.COM cnpj da instituição de pagamento: 17.948.578/0001-77

ML

cnpj do intermediador da transação:



identificador cadastrado no intermediador: AILHA.COM



AILHA.COM cnpj da instituição de pagamento:

OLIST

cnpj do intermediador da transação: 18.552.346/0001-68



identificador cadastrado no intermediador: AILHA.COM



cnpj da instituição de pagamento: 18.552.346/0001-68