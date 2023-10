Vítima de ataque em escola de Poços de Caldas recebe alta da unidade intensiva

Um segundo paciente, G.H.Z, de 13 anos, continua internado na UTI

(foto: Redes Sociais / Reprodução)

Uma das vítimas do ataque à Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade nesta segunda-feira. A jovem de 14 anos, identificada como L.C.Z, está agora em tratamento na ala comum da unidade de saúde. No entanto, o segundo paciente, G.H.Z, de 13 anos, continua internado na UTI.

No sábado, a Diretoria Técnica da Santa Casa informou que a paciente de 14 anos já estava se alimentando por via oral e respirando sem ajuda de aparelhos, embora seu quadro ainda fosse considerado grave naquele momento. A recuperação dos pacientes deve ser gradual, e, portanto, não serão mais divulgados boletins médicos diários.

O ataque ocorreu no final da tarde da última terça-feira, quando um adolescente entrou na escola armado com uma faca e atacou as vítimas. Ele alegou vingança por bullying sofrido quando estudava na escola em 2021. O ataque deixou quatro estudantes feridos, e um deles, de 15 anos, faleceu. A polícia considerou o incidente como um ato isolado e planejado pelo adolescente apreendido.