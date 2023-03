Vítimas de queda de avião que saiu de Minas seguem internadas em Goiânia

Seguem internadas no Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, as quatro vítimas que ficaram gravemente feridas no acidente com um avião que saiu de Taiobeiras, no Norte de Minas, e caiu na capital goiana, na tarde de quarta-feira (22/03). Dois ocupantes da aeronave, os irmãos Leonardo da Rocha, de 43 anos; e Bruno Rodrigues da Rocha, de 38, morreram.

O avião, com seis ocupantes, caiu em cima de um sobrado, na Vila Mutirão 1, na região Noroeste de Goiânia. Leonardo e Bruno foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Hugol, onde morreram. Os corpos deles serão sepultados em Taiobeiras.

As outras quatro vítimas do acidente foram para o mesmo hospital. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, a unidade de saúde informou que três vítimas estão em “estado de saúde geral regular e respirando espontaneamente”: Roberto Pereira Junior (piloto do avião), o engenheiro civil Winnicius Duarth Alves Rodrigues e a passageira Indira Mendes Maia.

A passageira Priscila Fagundes Amaral “está em estado de saúde geral grave e respirando artificialmente”, diz a nota.

Os dois irmãos mortos no acidente eram empresários em Taiobeiras, com vários negócios na região. Eles eram donos do avião, em sociedade com o prefeito da cidade do Norte de Minas, Denerval Germano da Cruz, que também é empresário. O político não estava a bordo.

A acidente com o avião causou muita repercussão em Taiobeiras, município com 34,6 mil habitantes, onde os empresários Bruno e Leonardo Rodrigues da Rocha eram muito conhecidos e geraram muitos empregos. Donos do Grupo Empresarial Patativa, eles mantinham negócios em Taiobeiras, Salinas e outras cidades da região, atuando em ramos como loteamento, produção de café, posto de gasolina, casa de peças e restaurante.

Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura da cidade do Norte de Minas divulgou nota manifestando “profundo pesar” pela morte dos dois empresários. “O município de Taiobeiras perde dois empreendedores de destaque, que sempre se dedicaram ao desenvolvimento da região”, diz a nota.

“Neste momento difícil, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, rogando a Deus que conforte seus corações e dê forças para enfrentar essa perda irreparável”, completa.

Bruno e Leonardo Rodrigues viajaram a Goiânia para participar de uma feira de empreendimentos imobiliários. Por isso, levaram o engenheiro Winnicius, Indira e Priscila, que trabalhavam com os dois empresários no ramo de loteamentos.

Na manhã desta quinta-feira, familiares dos dois empresários aguardavam a liberação dos corpos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiánia, para o traslado para a cidade do Norte de Minas. Os enterros devem ocorrer amanhã. O local e horário do velório ainda não foram definidos pela família.