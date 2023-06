Voluntários começam montagem do tapete para a procissão desta quinta (8/6)

Um batalhão de voluntários começou a montagem do tapete devocional para a procissão de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8/6). Com extensão de um quilômetro, o tapete vai ligar os santuários arquidiocesanos da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem) e o São José (Igreja São José), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os voluntários foram divididos em dois grupos, cada um começando seu trabalho numa extremidade, até o encontro e término do tapete, que voltará às ruas após três anos, devido à pandemia. Sobre a pista ornamentada da Avenida Afonso Pena e arredores, vai passar, no início da noite, a procissão do Santíssimo Sacramento. O cortejo vai começar às 18h30, na Boa Viagem, após a missa celebrada (17h), na área externa do templo (Rua Sergipe, 175).

De manhã, às 10h30, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidirá missa na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte de BH. Haverá procissão no interior do templo, e os participantes são convidados a doar alimentos para o mais necessitados. O arcebispo faz um convite a toda a comunidade: “Vamos, juntos, contemplar a beleza dos tapetes que enfeitam as ruas e igrejas. Inspirados pela beleza da liturgia e pela arte, busquemos revestir o nosso coração com a beleza que agrada a Deus: o amor fraterno que inspira a solidariedade”.

Dom Walmor explica que a festa de Corpus Christi é uma especial oportunidade para se testemunhar a fé no sacramento do corpo e sangue de Cristo, a santíssima eucaristia. “Jesus institui o sacramento da eucaristia na última ceia, partilhando o pão e o vinho com os discípulos. O sacramento da eucaristia é sempre o ápice da vida cristã. A vida deve ser uma oferta, e nós, solidariamente, devemos ajudar os que mais sofrem”.

Mobilização

Desde sábado, os voluntários estão nos dois santuários tingindo a serragem e criando os desenhos para a procissão de Corpus Christi. Na Igreja São José, na Avenida Afonso Pensa, 100 pessoas estarão a postos, na manhã desta quinta-feira, para confecção dos tapetes, informa o presidente do Conselho Pastoral Paroquial, Renato Alves de Sousa. Na tarde de ontem, a turma fez os desenhos nas escadarias do templo, que será coberta com a ornamentação.

LEIA: Diamantina tem mutirão na confecção de tapete nas ruas para procissão

De acordo com a Arquidiocese de BH, a Festa de Corpus Christi é celebrada cerca de 60 dias após a Páscoa, sempre em uma quinta-feira – pela tradição cristã, a última ceia de Jesus com seus discípulos, antes da crucificação, teria ocorrido em uma quinta-feira. Na última ceia, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, partilhando o pão e o vinho com seus discípulos. Na Festa de Corpus Christi, os cristãos católicos testemunham a fé na Eucaristia – a presença de Jesus no pão e no vinho -, com procissões pelas ruas enfeitadas com os tapetes de serragem.

Programação

Missas e procissões na capital e Grande BH

Belo Horizonte

– Às 10h30, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidirá missa na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte de BH. Haverá procissão no interior do templo, e os participantes são convidados a doar alimentos para o mais necessitados.

– Missa às 17h, na área externa do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem). Às 18h30, os fiéis vão seguir em procissão até o Santuário São José, na Avenida Afonso Pena.

Serra da Piedade, em Caeté (RMBH)

Missas às 9h e 15h (com procissão), na Ermida da Padroeira de Minas, e 11h (com procissão), na Basílica das Romarias, oração do terço mariano (18h15) e adoração ao Santíssimo Sacramento (20h15).



Santa Luzia (RMBH)

Missa às 17h, no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, com procissão, na sequência, até a Capela São Geraldo, no Bairro São Geraldo.

Sabará (RMBH)

Missa campal, às 8h15, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico, seguida de procissão até a Matriz Nossa Senhora da Conceição.