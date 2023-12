Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente na BR 153 em Fronteira (MG)

Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teve uma fratura na costela | Foto: Redes Sociais

O cantor Zé Neto, integrante da dupla sertaneja com Cristiano, envolveu-se em um acidente de carro na noite da última terça-feira (5), em um trecho da BR 153, situado no município de Fronteira, MG.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Zé Neto sofreu lesões graves, porém, não está em risco de morte. A equipe do músico confirmou que ele está bem, mas com uma fratura na costela, sendo encaminhado para passar a noite em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São José do Rio Preto, SP.

A assessoria do sertanejo esclareceu que o cantor receberá alguns pontos no braço devido aos ferimentos causados no acidente. “Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticada uma fratura de costela, que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. O cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”, informaram na madrugada de quarta-feira (6).

O acidente ocorreu quando Zé Neto deixava seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP). Ele estava consciente ao ser submetido a exames no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma colisão lateral entre veículos, resultando em cinco vítimas, sendo Zé Neto e outra pessoa com lesões graves, e três com ferimentos leves, incluindo uma menor de idade, conforme informações preliminares da PRF. “No Fox, havia uma mulher com ferimentos graves e uma criança com ferimentos leves. No Creta, um homem e uma mulher — os dois sofreram ferimentos leves. Na Trailblazer estava o cantor”.