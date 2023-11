1ª Mostra Científica da Colégio Santa Teresa é realizada em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. O Colégio ESI Santa Teresa realizou a 1ª Mostra Mostra Científica. Os projetos foram apresentados neste sábado (25.Nov.23) nas instalações da própria escola.

A criatividade e dedicação dos alunos tiveram destaque nesta primeira versão do evento científico, que foi preparado ao longo dos últimos meses.

Importância da Ciência para o desenvolvimento de um país

A ciência desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e progresso de um país em várias dimensões. Ela é a força motriz por trás do avanço tecnológico, da inovação, da melhoria na qualidade de vida e do fortalecimento da economia.