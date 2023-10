3º dia da Semana do Idoso teve mergulho e muita alegria

Idosos posaram para a câmera do Tudo Em Dia antes de partirem rumo à Cachoeira Dourada | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Nesta quinta-feira (19.OUT.23), os integrantes do Grupo Conviver entraram no 3º dia de comemoração à Semana do Idoso.

Por volta das 08h da manhã, um reforçado café da manhã já anunciava a atração do dia. De chapéus, óculos escuros e roupas de banho, todos seguiram até a cidade de Cachoeira Dourada para vivenciarem uma experiência alegre, cheia de conversa e diversão.

Foram necessários um ônibus e uma van para levar a galerinha da terceira idade até o “Casarão”. Ao chegarem ao local, nenhuma timidez, quase todos caíram nas piscinas de águas mornas.

O prefeito Cleidimar Zanotto e o vice-prefeito Jaisson Souza estiveram juntos com os idosos em Cachoeira Dourada.

A Semana do Idoso é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do Município de Capinópolis.

Na última terça-feira (18), os idosos assistiram a uma palestra com Iracilda Duarte e realizaram um animado desfile de beleza. Dona Esmeralda foi eleita a Miss Elegância; Maria Neuza a Miss Simpatia e a dona Josefa foi eleita a Miss Alegria.

Na segunda-feira (17), uma missa em Ação de Graças foi realizada na Paróquia São Pedro e São Paulo.

Na próxima sexta-feira (20) tem campeonato de truco, e no sábado (21) haverá a reinauguração do Conviver, que passou por uma ampla reforma.

