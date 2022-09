Acompanhe o desfile de 7 de setembro em Brasília

Celebrado neste 7 de Setembro, o Bicentenário da Independência do Brasil terá diversos eventos – entre desfiles e manifestações – em todo o País.

As comemorações têm início com o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios em Brasília, com presença de autoridades e do presidente Jair Bolsonaro.

O ex-presidente Lula fez uma manifestação sobre o bicentenário do Brasil

200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia.



