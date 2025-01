Adolescente desaparece nas águas de represa no município do Prata

Represa onde jovem desapareceu | Foto: Bombeiros

Na tarde desta terça-feira (17), por volta das 16h30, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para realizar buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu enquanto nadava em uma represa no município do Prata, próximo à MGC-497, na altura do km 77.

De acordo com informações preliminares, o jovem estava na companhia de dois amigos em uma chácara da região. Durante a diversão, o trio decidiu atravessar a represa nadando. No entanto, no meio do trajeto, o adolescente começou a se afogar. Apesar das tentativas de socorro feitas pelos colegas, o jovem submergiu e não voltou à superfície.

Ao serem acionados, os bombeiros deslocaram uma guarnição especializada em mergulho para o local, iniciando imediatamente as buscas. Os trabalhos se estenderam até o pôr do sol, mas o adolescente não foi localizado.

As buscas serão retomadas na manhã desta quarta-feira (18) por uma nova equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O caso segue comovendo a comunidade local, enquanto familiares e amigos aguardam ansiosamente por notícias.