Ajude a identificar os terroristas que promovem a destruição dos Três Poderes em Brasília

O Brasil viveu um dos piores capítulos de sua história recente no último domingo (08.jan.23). Terroristas insatisfeitos com a eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro de 2022, foram estimulados e financiados para promoverem a destruição aos Três Poderes em Brasília.

Sob a conivência criminosa do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, e do secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, milhares de criminosos bolsonaristas destruíram o Superior Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto e Senado.

Com o objetivo de cometer crimes, e financiados por mãos ocultas, cerca de 100 ônibus chegaram à Brasília levando os terroristas — muitos saíram do Triângulo Mineiro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou neste domingo (8.jan.23) que “os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!”.

Denuncie, enviando vídeos, prints e nomes dos terroristas

Envie para: [email protected]

Gabinete do Alexandre de Moraes

Denuncie no Ministério da Justiça

https://falabr.cgu.gov.br/Login/Identificacao/Identificacao.aspx?idFormulario=3&tipo=8&ReturnUrl=%2fpublico%2fManifestacao%2fRegistrarManifestacao.aspx%3fidFormulario%3d3%26tipo%3d8%26origem%3didp%26modo%3d